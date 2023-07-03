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Adana'da firari FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

AA

Adana'da firari FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan firari eski hakim, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, meslekten ihraç edilen firari sanık M.N.E'nin avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığını, 2014 yılı Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri öncesinde FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgüt lehinde çalışmalar yaptığını, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği üyesi olduğunu ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı, M.N.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkındaki iddiaları reddederek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.N.E. hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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