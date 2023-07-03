Kozan'da öğrenciler için düzenlenen yaz okulu başladı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyetince öğrencilere yönelik düzenlenen yaz okulu başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Mustafa Sabri Yılmaz, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda organize edilen yaz okulunun açılışında, gençleri İslam ahlakıyla donatmayı amaçladıklarını söyledi.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Özgür Çoban da 6 hafta sürecek yaz okuluna 200 öğrencinin katıldığını belirtti.

Öğrenciler, yaz okulunda sportif ve kültürel etkinliklere katılacak, Kur'an-ı Kerim ile temel dini bilgiler eğitimi alacak.

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