Adana'da çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da motosikletli şüphelinin bir iş yerinin önündeki saksıda bulunan çiçeği çalarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir iş yerinin önünde saksıda bulunan çiçek, motosikletli şüpheli tarafından çalındı.

Çiçeğin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikletli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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