Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 sanığa dava

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 Ocak'ta tutuklanan B.A, M.D, O.A. ve tutuksuz G.G. ile H.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, B.A. idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulduğu ve bagajına gizlenmiş halde 24 kilo 850 gram esrar ele geçirilen araçta G.G'nin de yolcu konumunda bulunduğu belirtildi.



Uyuşturucu ele geçirilen araca ise O.A. idaresindeki içinde M.D. ve H.G'nin de bulunduğu otomobilin öncülük yaptığı iddianamede anlatıldı.



Birbirleriyle irtibatlı olduğunu belirlenen ve uyuşturucu sevkiyatını birlikte organize ettikleri iddianamede bildirilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.