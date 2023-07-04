Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

Festivalin yarışma bölümüne katılmak isteyenler 7 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmanın yönetmelik ve başvuru formlarına "altinkozaff.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Organizasyon kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler, sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz süreceğini kaydetti.​​​​​​​

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