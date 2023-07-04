GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Örgüt adına faaliyette bulunduğu öne sürülen 7 zanlının adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı, TEM Şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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