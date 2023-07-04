Adana'da evinin bahçesinde esrar yetiştiren zanlı yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin bahçesinde esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, esrar yetiştirildiği belirlenen adrese baskın yaptı.

Adreste, evin bahçesinde yetiştirildiği belirlenen 31 kök Hint keneviri ile 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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