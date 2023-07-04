Adana'daki cinayetle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 21 yaşındaki gencin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.Ç. ve Ş.K. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar A.Ç, V.I. ve H.B. duruşmaya gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.Ç, suçlamaları kabul etmedi. Kimseyi öldürmediğini savunan İ.Ç, "Mahkemenizce bizzat olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Tahliyemi ve beraat talep ediyorum." dedi.

Sanık Ş.K. de maktul Murat Polat ile aralarında herhangi bir husumetin olmadığını söyledi. Suçlamaları kabul etmediğini belirten Ş.K, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç. ve Ş.K'nin tutukluluk halinin devamına ve sonraki celse tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Murat Polat (21), 8 Ekim 2022'de arkadaşına ait evin damında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Polis, olaya karıştıklarını belirlediği İ.Ç, Ş.K, A.Ç, V.I. ve H.B'yi gözaltına almıştı.

Zanlılardan İ.Ç. ve Ş.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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