Adana'da "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 19-22 Ekim'de yapılacak

ADANA (AA) - Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 19-22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fuarın hazırlıkları, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında valilikte yapılan toplantıda değerlendirildi.

Elban, toplantıda, bu yıl ikinci kez kapılarını açacak fuarın sorunsuz gerçekleşmesi için her bir detayı titizlikle değerlendirdiklerini bildirdi.

Fuar kültürü her geçen gün daha da genişleyen Adana'ya bu fuarın çok yakıştığını belirten Elban, "Ülkemizin en çok tesbih üreten ilinde böyle bir fuar düzenlenmesi gerçekten anlamlı oldu. Adana hem altyapısı hem ticaret potansiyeliyle önemli bir fuar kenti olma yolunda ciddi bir mesafe kat etti. Bünyesine kattığı yeni organizasyonlarla bu alanda da ülkemizin öncü kentlerinden biri oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fuarda tespih ve doğal taşların yanı sıra doğal taşlardan yapılmış özel ve farklı takıların da yer alacağını belirten Elban, yurt içi ve dışından katılımcılarla çok canlı bir fuar olacağını kaydetti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez, Çukurova Fuarcılık AŞ Müdürü Emir Basalak ile sektör temsilcileri katıldı.



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