Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Aslanlı Mahallesi'nde Üveys Ateş (53), mısır ekili tarlasını suladığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





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