Adana Demirspor'da teknik ekip belli oldu

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik ekip belirlendi.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Patrick Kluivert'in göreve başlamasının ardından teknik ekipte görev yapacak isimler belli oldu.

Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:

Patrick Kluivert - teknik direktör, Serkan Damla - yardımcı antrenör, Zeljko Petrovic - yardımcı antrenör, Winston Bogarde - yardımcı antrenör, Ozan Özerkan - kaleci antrenörü, Eray Serbes - kaleci antrenörü, Quentin Jakoba - atletik performans antrenörü, Nedim Askeri - atletik performans antrenörü, Erdoğan Kaynak - maç ve performans analisti, Jordy Kluitenberg - video analisti, Cengiz Hoşfikirer - rakip analiz antrenörü, Gaetano Daniele Salierno - tercüman, Mehmet Ergel - tercüman.



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