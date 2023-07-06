Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Haziran'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Resul Aydemir'in (17) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmasını sürdürdü.

Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Mehmet E. (29) ve babası Selim E. (49) hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, kavgaya karışan Mehmet E'nin arkadaşı Alaaddin A. (30) da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Mehmet E, Selim E. ve Alaaddin A. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mehmet E. ve Alaaddin A. tutuklandı, Selim E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan maktul Aydemir'in arkadaşı Fatih T'nin (18) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 29 Haziran'da iki grup arasındaki silahlı kavgada Resul Aydemir hayatını kaybetmiş, arkadaşı Fatih T. ile karşı gruptan Mehmet E. ve babası Selim E. yaralanmıştı. Resul Aydemir ve Fatih T'nin motosikletle husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelmesi ve ardından birbirlerine tabancalarla ateş etmeleri güvenlik kamerasına yansımıştı.