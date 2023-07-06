Adana'da kayıp gencin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada karar

ADANA (AA) - Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin tabancayla öldürülüp arazide gömülü şekilde bulunmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar G.K. ve N.Ç. ile tutuksuz S.B, M.Ü, H.İ, E.Ö. ve B.D.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklar N.Ç. ve G.K'nin, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikametinde etkisiz hale getirdikleri R.Ç'yi aracın bagajına koyup merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne götürdüklerini, kredi kartı ve cep telefonunu yağmaladıklarını, N.Ç'nin burada R.Ç'yi tabancayla öldürüp araziye gömdüğü ve bu sırada yanında G.K'nin bulunduğunu, sanıklar E.Ö. ve M.Ü'nün, suça konu aracı yıkayıp parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları, S.B, H.İ. ve B.D.A'nın ise maktule ait kredi kartıyla muhtelif iş yerlerinden 2 bin 561 lira harcama yaptıklarını belirtti.

Savcı dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık N.Ç'nin "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet ve 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar, sanık G.K'nin "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet ve 3 ayrı suçlamadan da 22 yıla kadar, M.Ü'nün "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından 8 yıla kadar, sanıklar B.D.A, E.Ö, H.İ. ve S.B'nin "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.Ç. ve G.K'yi "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"dan 8'er yıl hapis cezasına çaptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar M.Ü, B.D.A, E.Ö, H.İ. ve S.B'nin "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

- Olayın geçmişi

Adana'da ikamet eden R.Ç'nin (29), 20 Şubat'ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, R.Ç'nin merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğünü tespit etmişti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları N.Ç. ve G.K. ile bu kişilerle bağlantılı 5 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı. Şüphelilerden N.Ç. ve G.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.