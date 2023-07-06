Adana'da susuzluğa ve hastalığa dayanıklı yeni yer fıstığı çeşidi geliştirildi

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından susuzluğa ve hastalığa dayanıklı, çerezlik olarak geliştirilen yeni yer fıstığı çeşidi "Adanur" tescillendi.

Pamuk, soya, ayçiçeği, ekmeklik ve makarnalık buğday, nohut, bezelye, fiğ, arı otu, yonca, yer bademi, mısır ve arpa bitkilerinin çeşit geliştirme çalışmaları yapılan enstitüde son olarak yer fıstığında "Adanur" çeşidi geliştirildi.

Emsallerine göre çürümeye, hastalığa, susuzluğa daha dayanıklı, olgunluk oranı daha yüksek ve lezzetiyle öne çıkan "Adanur", Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunuldu.

- Çerezlik kalitesi yüksek

Enstitü müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitünün yaklaşık 100 yıllık tarihçesi olduğunu söyledi.

Enstitü olarak yöre çiftçisine yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Çil, bu kapsamda ülke üretiminin yüzde 60'ının yapıldığı Adana'da yer fıstığıyla ilgili yeni çeşit geliştirdiklerini belirtti.

Yer fıstığının biyolojik özellikleri nedeniyle ıslah çalışmasının buğday, pamuk gibi ürünlere göre daha zor olduğunu vurgulayan Çil, Türkiye'de yer fıstığında 2'si kendi enstitüleri tarafından tescil edilen sadece 13 çeşit bulunduğuna dikkati çekti.

Çil, yer fıstığıyla ilgili 2018'de "Ayşehanım" diye bir çeşit geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çeşit, Adana'da, Osmaniye'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli ekim alanlarına ulaştı. Çerezlik kalitesi yüksek yeni bir çeşit daha geliştirdik. Adı 'Adanur', bu çeşit için de iddialıyız. Çerezlik kalitesi yüksek, beğenilen bir çeşit. İnşallah bu da tutacak. Kendi bölgemizde yerli ve milli kaynaklarla elde ettiğimiz çeşitlerin çiftçiler tarafından beğenilmesini, üretilip bizim soframıza gelmesini istiyoruz. Türkiye'de yaptığımız tüm çalışmalarda ithalatı azaltmayı planlıyoruz. Bütün çabalarımız bu yönde."

Enstitülerinde buğdayda 23, pamukta 33 çeşit geliştirildiğini anımsatan Çil, buğday ve pamuktan sonra yer fıstığı konusunda iddialı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- Tadı, kokusu, aroması daha farklı

Adanur'u geliştiren araştırmacı Ayşe Nuran Çil de üreticilerin 2018'de geliştirdikleri "Ayşehanım" çeşidine büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Enstitü olarak ikinci yer fıstığı çeşidi "Adanur"u tescil ettirdiklerini ve ilk tohumlarını ürettiklerini ifade eden Çil, şunları kaydetti:

"Bu çeşidin şekerimsi, kavrulduğu zaman acılaşmayan, rengini koruyan, gevrek, yer fıstığı aromasının, kokusunun, tadının daha farklı olduğunu çiftçilerimiz hissedecek. Tat, lezzet, aroma ve gevreklik açısından çikolatayla kaplama gibi yer fıstığı endüstrisinde, çerez sektöründe çok daha iyi sonuçlar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu iki çeşidimizle beraber enstitümüzün Türkiye'de olsun ihracatta olsun yer fıstığı tarımında, çerez sektöründe göğsümüzü kabartabilecek şekilde Türk markasını oluşturabileceğini düşünüyoruz."