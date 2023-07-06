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        Adana'da minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:36
        Adana'da minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'da geri giden minibüsün çarptığı motosikletli 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde ilerlediği sırada birden durarak geri gelmeye başladı.

        Minibüs, bu sırada ara sokaktan çıkan motosiklete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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