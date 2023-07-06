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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:30
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde, gece vakti otomobil ile yanına gelen 2 kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren A.A, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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