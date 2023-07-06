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        Adana'da polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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        Giriş: 06.07.2023 - 20:55
        Adana'da polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        ADANA (AA) - Adana'da bir polyester fabrikasının şantiye kısmında, işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir polyester fabrikasının şantiyesinde, işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, şantiye sahası tedbir amacıyla boşaltıldı.

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