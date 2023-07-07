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        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 09:54
        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 gün önce kafede tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafede arkadaşı Sefa Can Donma'yı (25) tabancayla öldüren şüpheli Volkan D'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Volkan D, ifadesinde, arkadaşları Donma ile Bora T. arasında husumet bulunduğunu, barışmaları için olay günü kafede bir araya geldiklerini söyledi. Buluşma sırasında Donma'nın sinirlenip küfrettiğini öne süren Volkan D, kendisinin de korkutmak için ateş ettiğini, amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

        Şüpheli, ifadesinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Volkan D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede 3 Temmuz'da Volkan D, tartıştığı arkadaşı Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürmüştü. Zanlıyı saklandığı Yeşiloba Mahallesi'ndeki evde yakalayan ekipler, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirmişti.

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