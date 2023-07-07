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        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 4 zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:34
        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 4 zanlı yakalandı

        ADANA (AA) - Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, odalara kurulan iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen merkez Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki 4 adrese baskın yaptı.

        Adreslerde, 1 kilo 55 gram esrar, 236 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök Hint keneviri, 2 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca ve bu silahla ait 19 mermi ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

        Ev sahibi 4 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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