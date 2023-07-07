Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince ilçenin Gülbahçesi Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobilinde sakladığı sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak F.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren F.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.