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        Adana'da arıcılara kovan ve malzeme desteği

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        Giriş: 07.07.2023 - 15:49
        Adana'da arıcılara kovan ve malzeme desteği

        ADANA (AA) - Adana'da, 3 genç arıcıya kovan ve malzeme desteği verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında arıcılara destekte bulunuldu.

        Proje kapsamında geçen yıl verilen eğitimlere katılan ve hibe programına başvuran 3 genç girişimciye, 75'er kovan arı, seyyar arıcı barınağı, bal süzme makinesi ve güneş enerjisi paneli gibi arıcılıkta kullanacağı malzemeler yüzde 70 hibe ile verildi.

        Bu kapsamda düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, tarım ve hayvancılıkta genç girişimcileri desteklemenin temel görevleri olduğunu ifade etti.

        Proje kapsamında malzemeleri verilen Yunus Emre Tamtürk de baba mesleği olan arıcılığa devam ederek verilen kovanların sayısını artırmak istediğini kaydetti.

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