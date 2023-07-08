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        Adana'da terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edildi

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 10:02
        Adana'da terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edildi

        ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, daha sonra sınır dışı edildi.

        Ekiplerin adresinde bulamadığı 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Polis, 4 Temmuz'da 7 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakalamıştı.

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