Adana'da terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edildi
ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, daha sonra sınır dışı edildi.
Ekiplerin adresinde bulamadığı 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Polis, 4 Temmuz'da 7 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakalamıştı.