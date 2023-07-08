Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 85. yıl dönümü kutlanıyor

HATAY (AA) - Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 85. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Reyhanlı Belediyesi önündeki törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, bugünün anlamlı bir gün olduğunu, bağımsızlık mücadelesine ve Fransız işgaline karşı verilen destansı bir direnişi temsil ettiğini söyledi.

Reyhanlı'nın stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Hacıoğlu, 8 Temmuz 1938 tarihinde gerçekleşen olayın, azmin, inancın, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en önemli simgesi olduğunu anlattı.

Hacıoğlu, geçmişten aldıkları güçle geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Programa, Kaymakam Yasin Öztürk, Garnizon Komutanı Kenan Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Öztürk ve diğer protokol üyeleri katıldı.