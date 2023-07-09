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        Adana'da baba ve oğlu darbedip paralarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:20
        Adana'da baba ve oğlu darbedip paralarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, baba ile oğlunu darbedip paralarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Döşeme Mahallesi'nde 4 Temmuz'da Enver Y. ile oğlu Ali Y'i silahla tehdit ederek darbeden şüpheliler, gencin cebindeki 1500 doları gasbetti.

        Ali Y'yi de yanlarına alarak bir eve götüren şüpheliler, darbettikleri genci daha sonra serbest bıraktı.

        Baba ile oğlunun şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Resul ve Tekin Y. adlı kardeşler olduğunu tespit etti.

        Ekipler, olayın şüphelisi iki kardeşi saklandıkları adreste yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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