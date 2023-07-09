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        Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:30
        Adana'da ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

        ADANA (AA) - Adana'da, ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde uzun namlulu silahlarla bir iş yeri ve evin kurşunlanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400'e yakın fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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