Adana'da yamaçtan düşen kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da yamaçtan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde bir kişinin yamaçtan düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 10 metre aşağı yuvarlanan kişiyi sedyeye alarak vinç ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Bilincinin kapalı olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.