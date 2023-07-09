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        "Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 21:07
        "Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

        ADANA (AA) - "10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

        Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

        Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

        Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

        Öte yandan etkinlik kapsamında rap şarkıcısı "Fate Fat" de konser verdi.

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