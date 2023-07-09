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        Adana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

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        Giriş: 09.07.2023 - 23:22
        Adana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

        ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan Bozkurt, Adatepe Mahallesi'ndeki çiftliklerinde, sabah saatlerinde 4 yaşındaki oğlu Mahmutcan Bozkurt'un yanında olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine, polis, itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

        Mahmutcan'ın, yakındaki DSİ'ye ait sulama kanalına düşmüş olma ihtimaline karşı, bölgeye dalgıç polisler de sevk edildi.

        Kapakların kapatıldığı sulama kanalında, akşam saatlerinde, yaklaşık 10 kilometre mesafede, kayıp Mahmutcan'ın cesedi ekiplerce bulundu.

        Kanaldan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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