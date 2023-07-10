Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle Y.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Adli kontrol tedbiri uygulanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın El Kaide'ye katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarıyla yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

Hakkındaki El Kaide soruşturması kapsamında iddianamede ifadesine yer verilen tanık A.B, "Y.B. benim kardeşim olur. Kendisi örgütsel faaliyetlerinde 'Ebu Ahmed' kod adını kullanıyordu. Örgüt üyeleriyle irtibatı vardı. Kendisi Suriye'de silahlı eğitim aldı." beyanında bulundu.

İddianamede, Y.B'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, El Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve telefonunda Suriye'deki çatışmalarda yer aldığına ilişkin fotoğraf ve görüntü tespit edildiği, örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ve silahlı eylemlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, Y.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Y.B'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.