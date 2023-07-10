ADANA (AA) - Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf ve Resim Sergileri" açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar ile resim öğretmenleri tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, M1 Alışveriş Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.

Vali Süleyman Elban, alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını, diğer protokol üyeleriyle kurdele keserek yaptı, ardından sergiyi gezdi.

Elban, gazetecilere, FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliği, milletin çok büyük fedakarlığı sayesinde kısa süre içerisinde bastırıldığını anımsatarak, şehitlerin ailelerine başsağlığı, gazilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Darbe girişiminin bastırılmasını, sadece 15 Temmuz günü değil "15 Temmuz Haftası" olarak andıklarını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Biz 15 Temmuz haftası programlarının başlangıcı olarak burada bir resim sergisiyle başladık. 15 Temmuz'da yaşananları, toplumumuzun hafızasının tekrar canlanması, genç nesillerimizin o gün ne yaşandığını görmeleri, anlamaları, uyanık olmaları, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamaları için ders çıkarmaları amacıyla bu sergiyi açıyoruz. Tabii o güne şahitlik eden Anadolu Ajansı muhabirlerimizin o gece inanılmaz kareleri var. Burada bulunan resimlerin büyük çoğunluğu da onlara ait. Yine o gece de o gündeki yaşanan hainlikte travma yaşayan ama kahramanlıkta gururlanan milletimiz de duygularını tuvallere döktüler."

AA'ya ait 22 fotoğrafın yanı sıra darbe girişimi döneminde Bilecik Valisi olan Elban'ın yer aldığı kareler ile Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri tarafından yapılan 20 resmin bulunduğu sergi, 13 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Sergi, 13-15 Temmuz'da da Optimum Alışveriş Merkezi'nde açılacak.