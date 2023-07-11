Adana'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 Temmuz'da Kasım Gülek Bulvarı'ndaki bir bar önünde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmasını sürdürdü.

Kavgada tabancayla vurularak yaralanan şüpheli bar çalışanı Ufuk Ö. (21) hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Bar çalışanı Mertcan D. (20) ile o sırada işletmede bulunan ve kavgaya karışan Selahattin D. (38) ile Ramazan T. de (26) ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selahattin D. ile Ramazan T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ufuk Ö. ve Mertcan D. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan Emrecan A. ve arkadaşı Yiğit K'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'ndaki bir bar önünde 7 Temmuz'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlamıştı.