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        Çukurova Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 10:16
        Çukurova Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplandı

        ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen temmuz ayı yönetim kurulu toplantısında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        ÇKA'nın faaliyetlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, çalışmalara ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

        Toplantıya, Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran katıldı.

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