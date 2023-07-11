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        Adana'da otomobilde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi

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        Giriş: 11.07.2023 - 10:26
        Adana'da otomobilde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi

        ADANA (AA) - Adana'da 20 kilo 684 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, takibe aldıkları otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurarak araçta dedektör köpekle arama yaptı.

        Araçta valizlerin içerisinde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi, sürücü İ.G. (32) ve yanındaki kız arkadaşı S.A. (22) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.G. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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