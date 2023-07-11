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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:12
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriyeli tutuksuz sanık sanık M.D. ile avukatı katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini, Suriye'de örgütsel eğitim aldığını ve kod isim kullandığını belirterek, M.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık M.D, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

        Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini iddia eden M.D, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Beraat talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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