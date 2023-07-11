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        Adana'da polis ekipleri hatalı park denetimi yaptı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:24
        Adana'da polis ekipleri hatalı park denetimi yaptı

        ADANA (AA) - Adana'da polis, hatalı park ve kaldırım işgali denetiminde ihlalleri belirlenen sürücülere ceza yazdı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hatalı park, engelli park yerleri işgali ile kaldırım işgali denetimi yaptı.

        Denetimlerde 179 sürücüye hatalı park, 39 sürücüye engelli park yerine aracını park etmekten, 43 sürücüye kaldırım işgali, 18 sürücüye de yaya geçidine araçlarını park etmekten ceza yazdı.

        Ekipler 13 aracı ihlalleri nedeniyle çekti.

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