Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de adli kontrol tedbiri altına alınan Suriye uyruklu F.A.N. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık Y.H.M, "F.A.N. DEAŞ üyesidir. Kendisi örgütsel ders ve sohbetlere düzenli olarak katılırdı. Suriye'de örgüt içinde silahlı eğitim aldığını biliyorum." beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, F.A.N'nin dijital materyallerinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, F.A.N'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve telefonunda Suriye'deki çatışmalarda yer aldığına ilişkin fotoğraf ve görüntü tespit edildiği, silahlı eylemlerde "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık F.A.N'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.