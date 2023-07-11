Adana'da 96 sikke ve 8 gümüş yüzük ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 96 gümüş ve bronz sikke ile 8 gümüş yüzük ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu bir motosiklet sürücüsünün üstünü ve çantasını aradı.

Aramada, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 96 bronz ve gümüş sikke, 8 gümüş yüzük, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 14 mermi bulundu.

Şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.