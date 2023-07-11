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        Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:03
        Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

        ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

        Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

        MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, gündem dışı konuşmasında, iskansız yapıların satışına karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Demirdağ, kentteki tabela ve apartman isimlerinin kullanımında da sorun yaşandığını aktararak, "Şehrimizin birçok yerinde Türkçe kelimelerin kullanılmadığı tabela ve apartman isimleri görmekteyiz. Bizim ülkemiz, konuştuğumuz dil Türkçe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının almış olduğu kararlar ve standartlar var. Bu standartlara uyularak Türkçe isimlerin kullanılması, Türkçemizin yaygın hale getirilmesi konusunda yardımcı olacaktır." dedi.

        Konuşmalardan sonra gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

        Oturum yarın saat 13.00'e ertelendi.

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