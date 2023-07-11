Adana'da jandarma denetimlerinde aranan 2 bin 401 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerinin 3 aylık denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 401 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenin sağlanması, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması için 1 Nisan-30 Haziran'da denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 bin 401 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda, 40 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 46 tüfek ele geçirildi.