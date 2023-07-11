Adana'da 3 ayda 462 internet sitesine erişim engellendi
ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin 3 aylık çalışmasıyla, farklı suçlar işlendiği tespit edilen 462 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Nisan-30 Haziran'da internet yoluyla işlenen suçların tespitine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, 462 internet sitesinde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, fuhuş, müstehcenlik ve terör örgütlerini övme gibi suçlar işlendiği belirlendi.
Sitelere, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla erişim engeli getirilmesi sağlandı.
Sosyal medya hesapları aracılığıyla çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 139 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.