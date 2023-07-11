Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da 3 ayda 462 internet sitesine erişim engellendi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:17
        Adana'da 3 ayda 462 internet sitesine erişim engellendi

        ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin 3 aylık çalışmasıyla, farklı suçlar işlendiği tespit edilen 462 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Nisan-30 Haziran'da internet yoluyla işlenen suçların tespitine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, 462 internet sitesinde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, fuhuş, müstehcenlik ve terör örgütlerini övme gibi suçlar işlendiği belirlendi.

        Sitelere, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla erişim engeli getirilmesi sağlandı.

        Sosyal medya hesapları aracılığıyla çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 139 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Barda 3 kişinin yaralandığı kavga; silahla içeri girmek istendiği için çıkmış
        Barda 3 kişinin yaralandığı kavga; silahla içeri girmek istendiği için çıkmış
        Adana'da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı
        Adana'da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı
        TSYD Genel Başkanı Tongsir: Adana şubemiz eskisinden daha iyi olacaktır
        TSYD Genel Başkanı Tongsir: Adana şubemiz eskisinden daha iyi olacaktır
        Asılsız ceza kestiren fahri trafik müfettişlerine 3'er yıl hapis cezası istemi
        Asılsız ceza kestiren fahri trafik müfettişlerine 3'er yıl hapis cezası istemi
        4 yaşındaki kayıp Mahmutcan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        4 yaşındaki kayıp Mahmutcan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        Uçurumda mahsur kalan paraşütçüyü, itfaiye kurtardı
        Uçurumda mahsur kalan paraşütçüyü, itfaiye kurtardı