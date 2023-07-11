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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

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        Giriş: 11.07.2023 - 17:53
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.

        Yangına müdahale sırasında yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

        Alevlerin sıçradığı bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evi kullanılamaz hale gelen Durdu Karakılçık gözyaşı döktü.

        Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü.

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