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        Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 22:42
        Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

        ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Sepici Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.

        Kazayı gören bazı vatandaşlar, suya atlayarak sürücüyü araçtan çıkardı. Otomobil de çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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