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        Adana'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 02:19
        Adana'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakası sökülmüş motosikleti görünce durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği yerlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu motosiklet merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde ekiplerce durduruldu. Motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Ekipler, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

        Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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