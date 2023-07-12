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        Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:18
        Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

        ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

        Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Suriye uyruklu göçmenleri 1500 ABD doları karşılığında kaçak yollardan Türkiye'ye getirip buradan Batı illerine götürdükleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti.

        Adana, Mersin ve Nevşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V. (28) yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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