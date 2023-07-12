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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 12,5 yıl hapis cezası verildi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:42
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 12,5 yıl hapis cezası verildi

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadın sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde, gece vakti otomobil ile yanına gelen 2 kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren Ö.G, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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