Adana'da üvey babasını öldürdüğü iddia edilen sanık ve annesinin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk ve olayı polise bildirmediği ileri sürülen annesinin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar O.H. ve annesi E.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık E.C. savunmasında oğlu O.H'nin aşamalardaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Ben kesinlikle oğlumu cinayete azmettirmedim. Uyuşturucu da kullanmadım. O.H'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık O.H. bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Olay günü annem bana 'öldür şunu' şeklinde sözler söyledi. Bunları önceki celse anlatmıştım. İfademi tekrar ederim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık E.C'nin tutuklulukta kaldığı süre, bu aşamada etki edebileceği delilin bulunmayışını dikkate alarak tahliyesine, sanık O.H'nin ise mevcut halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin geçen yıl 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" belirtilmişti.