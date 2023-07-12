Kozan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali M'ye (27), Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.
Yaralanan Ali M, çevresinde bulunan bir iş yerine giderek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ali M, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.