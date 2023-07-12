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        Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 16:46
        Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Yüreğir Otogarı'nda henüz belirlenemeyen sebeple Göksel Onmaz (56) ile yanına gelen iki kişi arasında kavga çıktı.

        Onmaz'a silahla ateş edilmesinin ardından iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine otogara polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Onmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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