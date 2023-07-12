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        Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:01
        Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

        ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi.

        Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

        Akgedik, toplantıda orman yangınları konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini hatırlattı.

        Bölgenin orman yangını noktasında çok hassas olduğunu belirten Akgedik, şöyle konuştu:

        "Kamuoyundan rica ediyoruz; bu dönem içerisinde kesinlikle ormana girmesinler, ormanda ateş yakmasınlar. Mutlaka belediyenin ve kaymakamlığın belirlediği noktalara piknik için gitsinler. Hakikaten bugünlerde aşırı sıcakların geldiğini meteoroloji söylüyor. Tekrardan bir acı yaşamayalım. Bugün Menderes'te bir orman şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Tüm kamuoyundan bu hassasiyeti bekliyoruz."

        Gündem dışı söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Avcı da Kozan'daki arıtma, sinek, mezarlık, yayla yolu gibi çeşitli sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

        Konuşmalardan sonra gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

        Oturum yarın saat 14.00'e ertelendi.

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