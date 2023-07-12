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        GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını çıktı

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        Giriş: 12.07.2023 - 17:04
        GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını çıktı

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.

        Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.

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